Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 13 декабря 2016 года

Политика

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл поддержал идею провести расследование относительно возможных попыток российских хакеров повлиять на президентские выборы в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Трамп назначит на пост госсекретаря США гендиректора ExxonMobil Рекса Тиллерсона, говорят знакомые с ситуацией люди. Но его кандидатуру еще должен будет одобрить Конгресс, а Тиллерсон может подвергнуться критике сенаторов из-за связей с президентом России Владимиром Путиным читать на WSJ.com читать на FT.com

Хорошие отношения с Владимиром Путиным – это одновременно главный аргумент как в пользу, так и против назначения Рекса Тиллерсона пост госсекретаря США читать на WSJ.com

Недовольство Трампа стоимостью истребителей F-35 привлекло внимание к росту расходов Пентагона на крупные военные программы и их задержкам. Но эксперты утверждают, что возможности Трампа исправить ситуацию на посту президента ограничены читать на WSJ.com

Киев надеялся, что жители Украины получат право на безвизовые поездки в ЕС к концу года. Но теперь кажется, что соглашение будет отложено на недели или даже месяцы. Поэтому украинцы чувствуют себя преданными читать на FT.com

Крупный план

Дональд Трамп признан персоной года по версии FT. Он переписал правила американской политики, и теперь избранному президенту США предстоит показать, выполнит ли он свои обещания читать на FT.com

Экономика

Ожидается, что ФРС США в среду повысит процентные ставки, и инвесторы ждут заявлений относительно дальнейшей денежной политики. Рост фондовых рынков, доходностей облигаций и инфляционных ожиданий усиливает давление на ФРС читать на WSJ.com

Трамп в понедельник назначил президента Goldman Sachs Гэри Кона руководителем Национального экономического совета США читать на WSJ.com читать на FT.com

Китай в понедельник заявил, что оспорит, как США и ЕС — другие члены ВТО — рассчитывают антидемпинговые пошлины в отношении китайских компаний. Вашингтон и Брюссель ссылаются на то, что Китай по-прежнему не является рыночной экономикой читать на WSJ.com

Венесуэла в среду выведет из обращения около половины банкнот национальной валюты ради борьбы с контрабандистами. Это рискует еще сильнее усугубить положение местных жителей, страдающих из-за экономического кризиса в стране читать на WSJ.com

Индустрия

Успехи производителя велосипедных шин Vittoria связаны с использованием графена. Этот материал во много раз тоньше человеческого волоса, но при этом прочнее стали. Графену можно найти и множество других полезных применений, но пока он очень дорог, и объемы его производства небольшие читать на FT.com

Автомобили

Europcar, крупнейшая в Европе компания по прокату автомобилей, выкупит свою франшизу в Ирландии. Всего компания планирует потратить до 500 млн евро на покупку франшиз и конкурентов на рынках, на которых она представлена читать на FT.com

Энергоресурсы

Добыча нефти ОПЕК в ноябре была рекордно высокой, по данным Международного энергетического агентства (МЭА). Таким образом, картелю придется сократить добычу сильнее, чем предполагалось, чтобы выполнить условия своего недавнего соглашения читать на WSJ.com

Цены на нефть укрепились во вторник утром благодаря надеждам инвесторов на глобальное сокращение добычи. По прогнозам МЭА, в следующем году спрос на нефть может превысить предложение читать на WSJ.com читать на FT.com

BP была близка минимум к двум инцидентам с летальным исходом из-за плохого контроля безопасности на своих нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах, сказано во внутреннем докладе компании, с которым ознакомилась FT читать на FT.com

Инспекторы из США и других стран расследуют, могло ли длившееся десятилетиями утаивание производственных проблем французской Arevа поставить под угрозу безопасность на атомных реакторах по всему миру читать на WSJ.com

Билл Гейтс вместе с другими известными предпринимателями создал венчурный фонд размером $1 млрд, который будет инвестировать в компании, работающие над чистой и недорогой энергетикой читать на WSJ.com читать на FT.com

Royal Dutch Shell вместе с E.On и Schlumberger инвестирует в британский стартап Kite Power Systems, который вырабатывает электроэнергию с помощью находящихся на большой высоте воздушных змеев читать на FT.com

Финансы

UniCredit планирует привлечь 13 млрд евро путем допэмиссии акций, сократить тысячи рабочих мест и продать проблемные кредиты на 17,7 млрд евро. С помощью такой стратегии новый гендиректор Жан-Пьер Мюстье намерен реструктурировать бизнес банка читать на WSJ.com читать на FT.com

Сильному росту индекса S&P 500 до рекордного уровня 7 декабря способствовала покупка фьючерсов на $1,8 млрд неизвестным покупателем, выявил анализ MayStreet. Это сопоставимо со сделкой, приведшей к обвалу рынка в мае 2010 г. читать на WSJ.com

Экс-гендиректор Barclays Энтони Дженкинс вошел в совет директоров стартапа Blockchain, который оказывает услуги, связанные с биткоинами и другими криптовалютами читать на WSJ.com

Технологии

Apple вела переговоры о том, чтобы вложить до $1 млрд в технологический фонд SoftBank. Всего японская компания намерена привлечь в фонд $100 млрд читать на WSJ.com

SpaceX Илона Маска решила отложить до 2018 г. первый запуск космического корабля Dragon с людьми на борту. Это связано со взрывом ее ракеты Falcon 9 во время тестов в сентябре читать на WSJ.com

Стартап JetSmarter, которого поддерживают рэппер Jay Z и королевская семья Саудовской Аравии, привлек инвестиции еще на $105 млн. Его приложение позволяет легко заказать частный самолет. Гендиректором JetSmarter является Сергей Петросов читать на WSJ.com

В США рабочие некоторых заводов уже имеют очки дополненной реальности, которые помогают им работать, отображая необходимые изображения. Массачусетский технологический институт строит специальную лабораторию, чтобы компании могли экспериментировать с этой технологией читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Panasonic представила кассовые аппараты, способные сканировать покупки и складывать их в пакеты самостоятельно. Таким образом, компания, как и Amazon, работает над автоматизацией розничной торговли читать на WSJ.com

Asahi приобретет за $7,8 млрд пять пивных брендов у AB InBev в Восточной Европе читать на WSJ.com читать на FT.com

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