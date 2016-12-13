Сечин и Миллер примут участие в переговорах в ходе визита Путина в Японию

Руководители «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер примут участие в переговорах в ходе визита президента России Владимира Путина в Японию, прорабатываются документы по линии этих компаний. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Сейчас прорабатываются документы [по линии "Газпрома" и "Роснефти"], не знаю, будут ли они подписываться», - сказал представитель Кремля.

По его словам, «Роснефть» и «Газпром» ведут переговоры с японскими компаниями о реализации новых проектов по добыче и переработке углеводородов.

Ушаков сообщил, что из числа представителей крупного российского бизнеса в мероприятиях визита президента в Японию будут принимать участие, помимо Сечина и Миллера, также гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель ВЭБа Сергей Горьков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, предправления «Новатека» Леонид Михельсон, председатель Российско-японского делового совета, глава «Деловой России» Алексей Репик, глава РСПП Александр Шохин и др.