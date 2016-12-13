Анонс «Ведомостей» на 14 декабря 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Навальный обнародовал свою президентскую программу;

в России самыми опасными мошенниками считаются топ-менеджеры;

нестандартные ходы в конфликте с работодателем все чаще применяют сотрудники в России.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: какие клиенты принесут банкам больше всего проблем в 2017 г., рассказал в интервью председатель правления «ВТБ 24» Михаил Задорнов

и статью на полосе «Комментарии»: что может себе позволить Москва.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».