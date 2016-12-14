«Дикси» выкупила у «Седьмого континента» недвижимость в Калининграде

Группа компаний «Дикси» выкупила 12 объектов недвижимости в Калининграде у группы «Мкапитал», владеющей сетями «Седьмой континент» и «Наш», сообщает РБК со ссылкой на сообщение сторон. Общая площадь объектов - 30 000 кв м. Сумма сделки официально не раскрывается, но по подсчетам экспертов, мнения которых приводит издание, стоимость покупки могла составить до 2,4 млрд руб.

Решение о продаже, которое было принято советом директоров «Седьмого континента», компания объясняет стремлением «сосредоточиться на развитии в Московском регионе». После завершения сделки у ритейлера остается 13 гипермаркетов «Наш» и 101 супермаркет под вывеской «Седьмой континент». «Концентрация бизнеса в одном регионе позволит компании сэкономить на логистических издержках и сфокусировать внимание на оптимизации работы сети, которая началась летом этого года», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Седьмого континента» Анатолия Подлесова.

На 9 площадках сейчас расположены супермаркеты «Седьмого континента», которые будут переформатированы под магазины «Виктория». В структуре бизнеса «Седьмого континента» на калининградский дивизион приходилось примерно 3% годовой выручки ритейлера. Совокупный оборот сети в 2015 г. составил 50,5 млрд руб. Всего «Мкапитал» принадлежит около 1 млн кв. м офисной и торговой недвижимости.