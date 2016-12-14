«Газпром» сможет получить 38,5% OMV Norge несмотря на ограничения

Австрийская OMV заключит с «Газпромом» «базовое соглашение» о потенциальном обмене активами, сообщила австрийская компания. Соглашение одобрено в среду на заседании наблюдательного совета OMV, однако его статус еще зависит от подписания соглашения сторонами, которое должно состояться позднее в среду.

OMV может получить 24,98% участия в освоении 4 и 5 участков ачимовских залежей Уренгойского месторождения, допустив "Газпром" к разработке своих месторождений в Северном море через 38,5% участия в компании OMV (Norge) AS.

Министерство нефти Норвегии потребовало ограничить долю участия «Газпрома» OMV Norge 25%, а остальное австрийцы бы доплатили деньгами. Однако «Газпрому» удалось преодолеть риск этого ограничения.

Портфель OMV (Norge) AS включает 32 лицензии, на 5 из которых она является оператором. За 9 месяцев 2016 г. добыча здесь была 67 000 баррелей н. э. в сутки. Сделка добавит к запасам OMV примерно 560 млн баррелей нефтяного эквивалента. Добыча на участках должна начаться в 2019 г. и достигнуть полки в 80 000 баррелей н. э. в 2025 г. Доля OMV в общих инвестициях составит примерно 0,9 млрд евро с 2017 по 2039 г.

Сделка безденежная (за исключением потенциальных выплат в рамках корректировки), ее эффективной датой считается 1 января 2017 г. Подписание окончательных документов по закрытию сделки ожидается в середине 2017 г.