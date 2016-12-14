«Роснефть» построит завод полимерных судовых покрытий вместе с ChemChina

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и гендиректор Китайской национальной нефтехимической компании (ChemChina) Ян Синцян подписали в Циндао соглашение об условиях создания совместного предприятия. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение «Роснефти», СП по строительству завода и производства на нем полимерных покрытий и красок будет создано на территории опережающего развития «Большой Камень» в Приморском крае. Проектируемая мощность завода составит до 50 000 т продукции. СП также предполагает совместную научно-исследовательскую деятельность.

«Роснефть» и ChemChina проведут технико-экономическое обоснование проекта и подготовятся к созданию СП, передает «Интерфакс». Также стороны соглашения намерены создать рабочую группу для разработки новых полимерных покрытий морских судов различного класса, в том числе арктического.

Производство по выпуску специальных морских и арктических судовых покрытий будет крупнейшим в России и станет лидером этого сегмента промышленности, говорится в релизе. Продукция будущего завода будет применяться на дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда», который создается по поручению президента Владимира Путина.