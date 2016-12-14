Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 14 декабря 2016 года

Политика

Сирийские войска в среду возобновили бомбардировку Алеппо, хотя только накануне было достигнуто соглашение об эвакуации жителей. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга читать на WSJ.com читать на FT.com

Россия надеется, что назначение Рекса Тиллерсона госсекретарем США поможет наладить отношения между странами и приведет к отмене санкций читать на WSJ.com

Российский оппозиционер Алексей Навальный намерен принять участие в президентских выборах в 2018 г. читать на FT.com

Российские хакерские атаки во время президентской гонки в США маскируют значительный рост шпионской активности Москвы в стиле холодной войны. О ней FT рассказали эксперты читать на FT.com

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился начать разработку кораблей с ядерными силовыми установками в ответ на расширение санкций США читать на WSJ.com читать на FT.com

Стивен Мнучин и другие люди, выбранные Трампом на высокие государственные посты, могут заработать десятки миллионов долларов благодаря налоговым льготам на инвестиционную прибыль. Это правило было придумано для того, чтобы новые члены администрации президента продавали акции и другие активы и тем самым избегали конфликта интересов на новой работе читать на WSJ.com

Крупный план

Уже более 70 лет между Японией и Россией идет территориальный спор по поводу Курильских островов. Теперь лидеры двух стран — Синдзо Абэ и Владимир Путин — впервые близки к тому, чтобы урегулировать его читать на FT.com

Экономика

Инвесторы ожидают, что ФРС США в среду повысит процентные ставки и впервые после президентских выборов сделает экономические прогнозы читать на WSJ.com читать на FT.com

Из-за продолжающегося укрепления доллара Гонконгу, Саудовской Аравии и ОАЭ сложно сохранять привязку к нему своих национальных валют, считают некоторые инвесторы читать на WSJ.com

Автомобили

Китай пригрозил наказать антимонопольным штрафом одного из американских автопроизводителей. Аналитики считают, что это может быть ответом на поддержку Трампом Тайваня читать на FT.com

Стартап из Кремниевой долины Lucid Motors в среду представит свой электромобиль, который должен будет конкурировать с Tesla. Его поддерживают китайские инвесторы читать на WSJ.com

Uber начнет тестировать самоуправляемые автомобили в Сан-Франциско, несмотря на отсутствие разрешения властей Калифорнии. Дело в том, что официально они не являются «автономными автомобилями», поскольку на их водительском сиденье находится человек, готовый при необходимости взять управление на себя читать на FT.com читать на WSJ.com

Американские регуляторы предложили, чтобы все новые автомобили обязаны были иметь технологию, позволяющую им «общаться» друг с другом. Они надеются, что это поможет снизить число аварий читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

ОПЕК в среду предупредила, что для исчезновения избытка предложения нефти на мировом рынке необходимо, чтобы и не входящие в картель страны выполнили обещание по сокращению добычи читать на WSJ.com

Китайский фонд «Шелкового пути» приобретет 10% акций «Сибура», крупнейшей в России нефтехимической компании читать на FT.com

Выбор Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США может ускорить назначение нового гендиректора ExxonMobil. При этом компания сейчас переживает непростой период, в том числе из-за антироссийских санкций читать на WSJ.com

Финансы

Goldman Sachs планирует сделать Дэвида Соломона и Харви Шварца главными заместителями гендиректора Ллойда Бланкфейна. Они заменят выполнявшего эту роль Гэри Кона, который уходит из банка в администрацию Трампа читать на WSJ.com читать на FT.com

Wells Fargo подвергнется санкциям американских регуляторов за то, что провалил стресс-тест. Ему будет запрещено создавать организации за границей и покупать компании из небанковского сектора, пока он не исправит проблемы читать на WSJ.com читать на FT.com

Американские фондовые рынки резко выросли после победы Трампа на выборах, и индекс Dow Jones Industrial Average близок к отметке 20 000 пунктов. Но на многих иностранных рынках такого же роста не произошло, а их индексы по-прежнему намного ниже рекордных уровней читать на WSJ.com

Управляющие взаимных фондов, которые обычно конкурируют с друг другом, в ноябре собрались вместе, чтобы обсудить общую проблему – отток средств инвесторов в более дешевые индексные фонды читать на WSJ.com

Технологии

Подразделение Alphabet, занимающееся разработкой самоуправляемых автомобилей, стало отдельной компанией и получило название Waymo. Это позволяет предположить, что Waymo сможет получать доход самостоятельно читать на WSJ.com читать на FT.com

ЕС намерен ужесточить правила показа онлайн-рекламы пользователям. Они хотят, чтобы Google, Facebook и другие компании спрашивали у пользователей, показывать ли рекламу на основе посещенных ими сайтов, а не делали это по умолчанию читать на FT.com

Сооснователь PayPal и венчурный инвестор Питер Тиль теперь играет важную роль в Кремниевой долине. Руководители многих технологических гигантов не хотели, чтобы Трамп стал президентом, и сейчас поддерживавший его Тиль помогает сторонам наладить отношения читать на WSJ.com

Oculus VR, принадлежащая Facebook и занимающаяся виртуальной реальностью, изменила свою структуру. Теперь у нее есть два подразделения, сосредоточенные на мобильных устройствах и персональных компьютерах. В результате этого Oculus теперь ищет нового гендиректора читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Французская фармацевтическая компания Sanofi ведет переговоры о покупке швейцарского конкурента Actelion. Размер сделки может достичь $30 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

В США ритейлеры и другие компании, сильно зависящие от импорта, против идеи республиканцев ввести налог на импорт, из-за которого они могут сильно пострадать, рассказали FT лоббисты читать на FT.com

Heineken стремится увеличить продажи с помощью сидра и использования различных его брендов. Так, ожидается, что продажи сидра будут очень быстро расти в Центральной и Восточной Европе в ближайшие годы читать на FT.com

Недвижимость

В Стокгольме наблюдается бум на рынке офисной недвижимости. Аренда офисов в центре города за последний год подорожала примерно на 30%, а инвестиции в коммерческую недвижимость в Швеции могут установить новый рекорд в 2016 г. читать на WSJ.com

Менеджмент

Швейцарский производитель часов Richemont недавно объявил, что на смену гендиректору Ришару Лепе в 2017 г. никто не придет. Некоторые другие компании тоже работают, не имея главного руководителя. Вместо этого решения в них принимаются сообща управляющими комитетами читать на WSJ.com

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