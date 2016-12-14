Беспилотник Amazon доставил первую посылку реальному клиенту

Интернет-ритейлер Amazon впервые в истории доставил посылку с помощью беспилотника реальному клиенту, сообщил основатель сервиса Джефф Безос. «Первая в истории доставка сервисом AmazonPrimeAir. 13 минут от клика по ссылке до получения», - написал сегодня Безос в своем Twitter.

Доставленный груз - телеприставка FireTV и пакет попкорна, пишет Bloomberg, она состоялась 7 декабря близ Кембриджа (Великобритания), в зоне, специально выделенной для тестирования беспилотной доставки. Беспилотник под наблюдением человека автоматически забрал заказ в тестовом распределительном центре и сам проложил маршрут с помощью специализированного сервиса Amazon. Место посадки было обозначено специальным маркером.

Пока авиационные регуляторы не разрешают массовое применение этого сервиса, отмечает Bloomberg. Однако доставка беспилотниками очень привлекательна для компаний типа Amazon: в плотно заселенной местности ее себестоимость не превысит $1.