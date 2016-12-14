Анонс «Ведомостей» на 15 декабря 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
фестиваль культуры может существовать только на деньги зрителей, рассказал в интервью один из устроителей фестиваля «Возвращение»;
владельцы российских компаний все чаще самостоятельно обучают своих топ-менеджеров;
топ-менеджеры стали получать больше привилегий за счет компаний.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: москвичи должны как можно меньше ездить на машинах, доказывает в интервью заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин
и статью на полосе «Комментарии»: скандал вокруг Европейского университета - провал системы образования.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».