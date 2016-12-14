Япония легализовала казино

Парламент Японии одобрил законопроект о легализации казино, передают японские СМИ. Благодаря легализации игрового бизнеса правительство планирует привлечь в страну миллиарды долларов инвестиций и пополнить бюджет.

Теперь законодателям необходимо разработать систему лицензирования и регулирования рынка. Первые казино могут быть открыты в стране предположительно в 2020 г., когда в Токио будут проводиться летние Олимпийские игры.

Легализации игорного бизнеса в стране добивался премьер-министр Синдзо Абэ. Он считает, что развитие игорного бизнеса будет привлекать туристов и станет новым стимулом роста экономики. По его мнению, Япония сможет составить конкуренцию Макао, который является центром игровой индустрии в Азии.