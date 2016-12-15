«Газпром» предложил построить четыре новых курорта в Красной Поляне – «Коммерсантъ»

«Газпром» может значительно расширить курорты Красной Поляны, увеличив количество туристов с 25 000 в день до 40 000, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на видеопрезентацию «Концепция развития ОАО "Горно-туристический центр "Газпром». Источник газеты в компании сказал, что она была подготовлена в середине осени 2016 г. 15 декабря проект должен быть изучен аналитическим центром при правительстве.

Из презентации следует, что «Газпром» хочет построить четыре новых курорта в районе горного массива Псеашхо, на территории Кавказского биосферного заповедника, где строительство запрещено, отмечает издание. Там «Газпром» планирует проложить 83 км канатных дорог, 250 км горнолыжных трасс, построить 14 ресторанов и 4 горных отеля. В результате пропускная способность курортов увеличится на 20 000 человек в день, а это «поставит курорты Красной Поляны в один ряд с наиболее престижными курортами мира», говорится в презентации. «Постоянный туристический поток станет залогом процветания региона и компании "Газпром», – считают ее авторы.

Оперативные комментарии «Газпрома» «Коммерсантъ» получить не смог. В Минприроды изданию сказали, что планы расширения спортивных объектов в Сочи требуют тщательной проработки и нельзя допустить негативного воздействия на территорию.

«Если вся упомянутая в ролике инфраструктура будет создана, заповедник фактически перестанет существовать как единая особо охраняемая природная территория, ведь в самом его центре начнется строительство. Это приведет к полной утрате природоохранной ценности», – заявил газете специалист по природоохранному законодательству «Гринписа России» Михаил Крейндлин. Расширение курортов, по его словам, перечеркнет и все планы реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе.