В Азербайджане 10 нефтяников пропали при обрушении в море 150 м эстакады

В Азбербайджане 10 нефтяников пропали без вести в результате обрушения в море участка эстакады на нефтесборном пункте № 3 Управления по добыче нефти и газа имени Н. Нариманова ПО «Азнефть». Это сообщает Trend со ссылкой на пресс-релиз государственной компании SOCAR. По ее данным, авария произошла 15 декабря утром из-за сильного ветра, скорость которого при порывах достигала 41 м/с.

Ветром в Каспийское море унесло 150-метровый участок эстакады вместе с прикрепленной к нему площадкой и будкой. По предварительным данным, без вести пропали пять человек, дежуривших на нефтесборном пункте, и пять человек, находившихся в будке, сообщает Trend.

В поисках участвуют суда МЧС и Азербайджанского каспийского морского пароходства, поисково-спасательные работы продолжаются. Руководство SOCAR, МЧС и «Азнефти» находится на месте происшествия. Для расследования аварии создана специальная группа. В «Азнефти» создан оперативный штаб.