Роспотребнадзор выступил против снижения минимальной цены на алкоголь

В Роспотребнадзоре высказались против снижения минимальной цены на алкоголь. В ведомстве отметили, что одной из приоритетных задач является снижение уровня потребления и доступности алкогольной продукции для населения, особенно для молодежи.

По данным Роспортребнадзора, за последние семь лет число людей, страдающих алкоголизмом, снизилось на 37%. «Любое искажение государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией может привести к ухудшению ситуации, связанной с употреблением алкоголя», – опасаются в ведомстве.

Поэтому Роспотребнадзор считает «недопустимым снижение минимальной розничной цены на алкогольную продукцию как способное повлечь негативные последствия для здоровья населения».

С предложением снизить минимальные цены на алкоголь выступило Минэкономразвития. В ведомстве также предложили снизить ставки акцизов и снять ограничения на розничную продажу алкогольной продукции.