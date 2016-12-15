Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 15 декабря 2016 года

Политика

Взятие Алеппо сирийскими войсками свидетельствует о том, как США отошли в сторону на Ближнем Востоке, а Россия и ее союзники увеличили свое влияние читать на WSJ.com

Если Россия и Сирия не нанесут удары по «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России) в Пальмире, это сделают США, заявил в среду американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд читать на WSJ.com

В последние дни стали видны приоритеты президента Сирии Башара Асада: он предпочел победить повстанцев в Алеппо, при этом почти без боя уступив Пальмиру террористам ИГ читать на WSJ.com

Бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс в интервью FT поддержал назначение Рекса Тиллерсона госсекретарем США. Он выразил надежду, что это позволит остановить ухудшение отношений стран и «агрессивность» президента России Владимира Путина читать на FT.com

Владимир Путин прибыл с визитом в Японию на переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ. Но он вряд ли пойдет на уступки в территориальном споре читать на WSJ.com

В Оксфордском словаре английского языка появилось слово Brexit читать на WSJ.com

Экономика

Федеральная резервная система США (ФРС) в среду, как и ожидалось, повысила процентные ставки на 0,25 п. п. до 0,5-0,75%. Центробанк планирует еще три таких повышения в 2017 г. читать на FT.com

Похоже, что в ближайшие пару лет интересы Дональда Трампа и председателя ФРС США Джанет Йеллен будут совпадать. Он хочет сохранить низкую безработицу и ускорить экономический рост, а она готова постепенно повышать процентные ставки, пока инфляция остается низкой читать на WSJ.com

Доллар укрепился в четверг благодаря решению ФРС. Во время торгов курс евро к доллару опустился более чем на 1% до минимума с 2003 г. читать на FT.com

Банк Англии в четверг оставил процентные ставки на прежнем уровне, отметив риски и неопределенность в мировой экономике читать на WSJ.com

Еврокомиссар по экономике Пьер Московичи в колонке FT раскритиковал слова чиновников МВФ, требующих от Греции дополнительных налоговых и пенсионных реформ. Он заявил, что стране не должны предъявляться «политически невыполнимые» требования читать на FT.com

Еврогруппа заморозила предложенные меры по сокращению госдолга Греции из-за того, что Афины неожиданно решили сделать дополнительные выплаты малоимущим пенсионерам читать на WSJ.com

Индустрия

General Electric разрабатывает низкотехнологичные роутеры и серверы, чтобы помочь клиентам из промышленных отраслей переместить данные, генерируемые их оборудованием, в «облако» читать на WSJ.com

Автомобили

Экологический скандал вокруг Volkswagen может затрагивать больше автомобилей, чем предполагалось ранее, и некоторые новые модели, сказано в докладе исследовательского центра Еврокомиссии. Кроме того, он обнаружил, что уровень вредных выбросов дизельных автомобилей Ford Fiesta и Citroën C4 Cactus тоже превышает норму читать на WSJ.com

Власти США близки к тому, чтобы договориться с Volkswagen об урегулировании уголовных обвинений, касающихся «дизельгейта». Компании грозит крупный штраф читать на FT.com

Автомобильный регулятор Калифорнии пригрозил Uber судебным разбирательством, если она не прекратит публичные испытания самоуправляемых автомобилей в Сан-Франциско читать на WSJ.com читать на FT.com

Спрос на автомобили в США ослабевает после шести подряд лет роста продаж. В последние годы авторынок был драйвером роста потребительских расходов и экономики страны читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть в четверг утром немного подорожала, несмотря на повышение процентных ставок в США накануне читать на WSJ.com

Несмотря на соглашение ОПЕК о сокращении нефтедобычи, есть еще одна угроза балансу нефтяного рынка – спрос. В 2017 г. его рост может замедлиться читать на WSJ.com

Ирак планирует увеличить, а не сократить экспорт нефти в январе, свидетельствуют государственные документы. Это вызывает сомнения в его приверженности соглашению ОПЕК читать на WSJ.com

И Саудовская Аравия, и производители сланцевой нефти в США сильно пострадали из-за низких цен на нефть в последние два года. Но обе стороны сейчас считают себя победителями в противостоянии друг с другом читать на WSJ.com

ExxonMobil предстоит принять непростое решение по поводу выплаты компенсации гендиректору Рексу Тиллерсону, который в конце года уйдет, чтобы стать госсекретарем США. В марте он все равно должен был уйти, достигнув пенсионного возраста, и получить более $175 млн в виде акций. Компания теперь должна решить, в каком объеме и когда выдать ему акции читать на WSJ.com

ExxonMobil выбрала новым гендиректором Даррена Вудса, который руководил ее нефтеперерабатывающими и транспортными операциями читать на FT.com

Норвежская Statoil прекращает добычу нефти из нефтеносных песков в Канаде. Компания продает там свои активы и спишет минимум $500 млн читать на WSJ.com

Саймон Генри в марте покинет пост финансового директора Royal Dutch Shell, который он занимал семь лет. Его заменит Джессика Уль читать на FT.com читать на WSJ.com

Финансы

Индекс Dow Jones Industrial Average, который ранее был близок к отметке 20 000 пунктов, в среду опустился сразу на 118,68 пункта после того, как ФРС объявила о повышении процентных ставок читать на WSJ.com

ЕС планирует изменить правила, чтобы ограничить бизнес Лондона по клирингу номинированных в евро транзакций еще до того, как Великобритания покинет блок читать на FT.com

Goldman Sachs расширяет сеть своих банкиров за пределы Нью-Йорка в такие города, как Даллас. Он делает это, чтобы улучшить отношения с клиентами. Для молодых сотрудников это также будет шансом быстрее подняться по карьерной лестнице читать на WSJ.com

Возможная национализация банка Monte dei Paschi di Siena вряд ли решит проблемы банковского сектора Италии. Отрасль страдает из-за слабой экономики страны и чрезмерно традиционной бизнес-модели читать на WSJ.com

Американские регуляторы на прошлой неделе оштрафовали Deloitte в Бразилии на рекордные $8 млн за фальсификацию аудита местной компании. Это свидетельствует, что качество работы аудиторов «большой четверки» может сильно различаться в зависимости от юрисдикции читать на FT.com

Технологии

Трамп на встрече с руководителями технологических гигантов из Кремниевой долины заявил, что будет поощрять развитие инноваций. Илон Маск из Tesla и Трэвис Каланик из Uber войдут в число советников избранного президента читать на WSJ.com читать на FT.com

Yahoo сообщил, что в 2013 г. подвергся еще одной хакерской атаке, в результате которой были украдены данные более чем 1 млрд пользователей. Ранее было известно об атаке в 2014 г., затронувшей 500 млн пользователей. Это может повлиять на запланированную сделку о покупке Yahoo компанией Verizon за $4,83 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Медиабизнес

В течение 48 часов на этой неделе французская Vivendi Венсана Боллоре увеличила свою долю в Mediaset Сильвио Берлускони с 3 до 20%. Последний назвал действия Vivendi «враждебным поглощением» и увеличил свою долю примерно до 40%. Агрессивность Vivendi отражает ее амбиции в Европе читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Amazon в среду сообщил, что впервые доставил заказ покупателю с помощью дрона. Это произошло в Великобритании, поскольку там компания быстрее получила разрешение регуляторов читать на WSJ.com читать на FT.com

Стартап Deliveroo помогает лондонским ресторанам создавать дополнительные кухни в отдаленных районах города, чтобы уже оттуда можно было доставлять блюда клиентам. Deliveroo придумала это, взяв пример с Amazon читать на WSJ.com

Япония приняла закон о легализации казино, что позволит создать потенциальный рынок размером $40 млрд в год. Хотя первое казино в стране вряд ли скоро откроется читать на FT.com

Швейцарская Lonza приобретет у фонда прямых инвестиций KKR американского производителя капсул Capsugel за $5,5 млрд, включая долг читать на WSJ.com

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