«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в снижении давления транзитного газа на границе с Россией

Давление природного газа на границе Украины и России, который предназначен для европейских потребителей, ниже контрактных условий, заявил на пресс-конференции предправления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Давление было занижено, эта ситуация продолжается и сейчас», - сказал он. По словам Коболева, Киев ранее уведомил об этом европейскую сторону. Кроме того, продолжил он, представили ЕС якобы убедились в этом, побывав на Украине.

Он добавил, что ожидает урегулирования вопроса с привлечением европейской и российской сторон. «Или мы договоримся о какой-то корректировке, или (эта ситуация будет урегулирована) в Стокгольмском арбитраже», - добавил Коболев.