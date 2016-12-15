«Шереметьево» и «Домодедово» освободят от уплаты налога на передаваемое им аэродромное имущество

Аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово», развивающие свою инфраструктуру на условиях концессионных соглашений, получат льготу по налогу на имущество.

Соответствующий закон был принят Мособлдумой в двух чтениях.

«В целях оказания дополнительной поддержки организаций, заключивших концессионное соглашение с Российской Федерацией о финансировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов комплекса имущества аэродромов аэропортов, установить льготу по налогу на имущество организаций в виде освобождения от уплаты налога в отношении принятых на учет объектов», - сказала в ходе заседания замминистра финансов Московской области Ирина Богатченко.

Она пояснила, что речь идет об имуществе, передаваемом концессионерам - аэропортам «Шереметьево» и «Домодедово» - от федеральных государственных унитарных предприятий во владение и пользование. Причем «Шереметьево» получает имущество во владение на 49 лет, а «Домодедово» - на 58 лет.