«Коммерсантъ» узнал схему возможного компромисса России и Белоруссии по газу

Россия может пойти на фактическое субсидирование поставок газа Белоруссии со второго полугодия 2016 г. по первое полугодие 2019 г. в обмен на полное погашение Минском прямого долга за поставки с начала года в размере $425 млн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Предполагается, что субсидия составит $300 млн в год, хотя Минск настаивал на большем объеме. Белоруссия сможет зачислять в свой бюджет пошлины от экспорта поставляемой ей российской нефти. Ее объем будет ежеквартально согласовываться и учитываться в рамках общего баланса поставок. На 2017 г. он составляет 24 млн т. При нынешней цене на нефть «льготный объем» под субсидию может составить примерно 3 млн т в год.

В целом эта схема согласована, но некоторые разногласия все еще остаются. Наиболее принципиальным остаются сроки погашения прямой задолженности за поставленный с начала года газ в $425 млн. Москва настаивает на немедленном погашении, а Белоруссия выдвигает все новые условия.

Минск уже дал понять, что в обмен на погашение задолженности рассчитывает на два новых транша кредита из антикризисного фонда ЕврАзЭС. В этом году Белоруссия уже получила два таких транша на $800 млн, а общий одобренный к предоставлению объем составляет $2 млрд семью траншами.