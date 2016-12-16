Миллер: Соглашения на рынке нефти приведут к росту цены на газ

Последние решения на рынке углеводородов будут влиять на рост цен на них, средняя цена поставок газа в Европу в I квартале 2017 г. будет выше, чем в IV квартале 2016 г., заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Те решения, которые в последнее время были приняты, - без сомнения, решения, которые буду влиять в сторону повышения цен на углеводороды», - заявил Миллер.

«В последнее время цены на спотовых рынках на газ были выше, чем цены в привязке к нефти и нефтепродуктам. И в этой связи мы в первую очередь говорим о повышательных тенденциях по тем контрактам, где цены (на газ идут) в привязке к нефти и нефтепродуктам», - сказал Миллер.

«Мы уже сейчас имеем динамику IV квартала, я имею в виду цен на нефть и нефтепродукты, соответственно, из оценки на наши газовые контракты, и уже сейчас абсолютно точно можно сказать, что средняя цена поставок газа на европейский рынок будет в I квартале выше, чем в IV», - заявил он.

30 ноября на саммите ОПЕК впервые за восемь лет странами картеля было принято решение сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, с 1 января 2017 г. страны ОПЕК снижают среднесуточную добычу на 1,164 млн баррелей. Так, согласно договоренности, ОАЭ сократит суточную добычу на 139 000 баррелей нефти.

10 декабря в Вене страны ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, подписали соглашение об ограничении добычи нефти, говорится в сообщении Минэнерго России. 11 не входящих в картель стран, среди которых крупнейшие – Россия, Мексика, Оман и Азербайджан, в течение полугода снизят добычу примерно на 560 000 баррелей в сутки. Соглашение может быть продлено и на второе полугодие 2017 г. В итоге совокупное сокращение добычи составит 1,7–1,8 млн баррелей в сутки. ОПЕК и 11 присоединившихся к ней стран в 2015 г. добывали 56,7 млн баррелей в сутки – это 62% мировой добычи.