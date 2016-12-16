Японский банк JBIC предоставит «Ямал СПГ» кредитную линию на 200 млн евро

«Ямал СПГ» и Японский банк международного сотрудничества (JBIC) заключили кредитное соглашение на предоставление кредитной линии на сумму 200 млн евро. Договор был подписан в рамках встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В пресс-релизе газодобывающей компании отмечается, что предоставляемый кредит является частью проектного финансирования на общую сумму $19 млрд, включающую также кредитные средства российских и китайских банков и российского Фонда национального благосостояния.

Ранее ОАО «Ямал СПГ» подписало договоры с Экспортно-импортным банком Китая и Банком развития Китая о предоставлении кредитных линий в размере 9,3 млрд евро и 9,8 млрд юаней сроком на 15 лет, а также с итальянским банком Intesa Sanpaolo на сумму 750 млн евро сроком на 14,5 г.

Проект также получил средства из Фонда национального благосостояния и кредит на 3,6 млрд евро от Сбербанка и Газпромбанка. Все эти средства полностью покрыли потребности «Ямал СПГ» во внешнем финансировании.