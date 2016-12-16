«Газпром» подписал соглашения о сотрудничестве с Mitsubishi, JBIC и JPMorgan

ПАО «Газпром» подписало соглашения о стратегическом сотрудничестве с Mitsubishi Corporation, Mitsui Corporation и Японским банком международного сотрудничества (JBIC). Компания также договорилась о сотрудничестве с Агентством по природным ресурсам и энергетике министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Кроме того, «Газпром» подписал соглашения о предоставлении кредита с японскими банками Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corporation и американским банком JPMorgan Chase Bank.

«Все договоренности, которые в настоящее время достигнуты, и тот уровень взаимоотношений, на который мы вышли в настоящее время, – это качественно новый уровень. Речь идет о стратегическом сотрудничестве с нашими традиционными партнерами», – сказал председатель «Газпрома» Алексей Миллер.