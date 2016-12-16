Goldman Sachs повысил прогноз по цене на Brent на II квартал 2017 года до $59

Аналитики банка Goldman Sachs повысили прогнозы по ценам на нефть на II квартал 2017 г. на фоне решения ОПЕК и других нефтедобывающих стран снизить добычу нефти, сообщает телеканал CNBC.

Прогноз по стоимости нефти марки Brent на II квартал 2017 г. повышен до 59 с $56,5 за баррель, по цене на нефть марки WTI – до $57,5 с $55 за баррель.

При этом декабрьский прогноз по стоимости нефти WTI аналитики оставили на уровне $50 за баррель на фоне укрепления доллара и потенциального наращивания добычи нефти в Ливии.

«В первом полугодии 2017 г. мы ожидаем, что мировой рынок останется сбалансированным, при этом цена нефти марки Brent будет находиться на уровне $55-60 за баррель», - говорится в прогнозе.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день до 32,5 млн баррелей. Не входящие в ОПЕК страны на встрече с картелем 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 000 баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 000 баррелей. Сокращение начнется с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.