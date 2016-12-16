Миллер: Россия и Япония могут начать переговоры по строительству газопровода

Строительство подводного газопровода между Сахалином и Японией в самое ближайшее время может стать предметом переговоров двух стран, сообщил предправления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Без сомнения, такой проект может иметь место. В данный момент эта тема пока только обозначена. В любом случае технологически это не такой простой вопрос, но все-таки осуществимый. Думаю, в самое ближайшее время этот проект может стать предметом переговоров между Россией и Японией», - сказал Миллер в интервью НТВ.