Завод в Боголюбове не будет производить презервативы после раскрутки компании прихожанами и СМИ

Компания «Бергус» отказалась от плана наладить производство презервативов на строящемся заводе в Боголюбове Владимирской области. Против этих планов ранее выступили прихожане местного монастыря, которые назвали это производство непатриотичным, заявили, что название «Боголюбово» не должно быть указано на таких товарах и что это место «святое, сакральное и не может быть связано с производством изделий для удовлетворения греховных плотских потребностей». Управляющий партнер ООО «Бергус» Павел Спичаков заявил телерадиокомпании «Губерния 33», что решение не выпускать в Боголюбове презервативы принято не под давлением общественности, а из интересов бизнеса.

В начале декабря, уже после того, как о письме прихожан сообщили СМИ «Бергус» выяснил, что стал популярным. На международной выставке «Аптека-2016» в Москве выставочный стенд компании посетили представители десятков крупных фирм, рассказал Спичаков. Компания получила в разы больше заказов на подгузники, которые выставила на стенде. «Поэтому принято решение выделить под подгузники больше производственно-складских помещений, чем было запланировано ранее. Все оставшиеся площади в Боголюбове займёт производство лейкопластыря. Под презервативы места уже физически не остаётся. Поэтому мы решили перенести этот проект на другую площадку - в городе Владимире», - заявил он.

Бизнесмен напомнил, что вел переговоры с прихожанами и не воспринимал их заявления как давление. «На перенос производства активисты повлияли тем, что сделали наш завод известным и обеспечили его большими заказами на подгузники. Так что я им только благодарен за это. Выход из ситуации оказался выгоден и нам, и им», - сказал он.

По словам Спичакова, основные претензии верующих были именно к производству презервативов. «Одна из прихожанок в пылу дискуссии высказывала мнение, что подгузники могут плохо влиять на здоровье, но это был однократный всплеск эмоций», - добавил он.

Помощник владельца компании-производителя ООО «Бергус» Роман Комов сообщил «Коммерсанту», что в поиске новой площадки под производство презервативов. Он заверил, губернатор Владимирской области Светлана Орлова «ни о чем не просила, вообще никак свою позицию не высказывала».

«Мы выражаем решительный протест против запуска в Боголюбово предприятия по производству противозачаточных средств, памперсов и прочих изделий личной гигиены», – цитировала письмо прихожан монастыря газета «Призыв». Их обращение было адресовано президенту Владимиру Путину и руководству Владимирской области. Они, в частности, выражали недовольство нейтральной позицией, которую заняла в вопросе появления нового производства Владимирская епархия.

Комментируя ситуацию, корреспондент журнала «Коммерсантъ-Деньги» Алексей Боярский отмечал, что удивительны не протесты верующих, а то, что владелец предприятия и местная власть вступили с ними в переговоры. По его словам, единственным заметным отечественным производителем презервативов сейчас является Армавирский завод резиновых изделий, выпускающий линейку презервативов Eros, из заявлений «Бергуса» следовало, что центром отечественной презервативной промышленности станет Боголюбово, где компания собиралась выпускать презервативы Torex и «Гладиатор», до сих пор производившиеся опытными партиями. Боярский признался, что сначала протест прихожан казался ему «чистым пиаром», благодаря которому презервативы «Бергуса» узнала вся страна, но встреча Спичакова с верующими в присутствии чиновников местной администрации убедила его, что компания не причастна к организации протестов.