Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 16 декабря 2016 года

Политика

Лидеры ЕС в четверг осудили Россию и Иран за боевые действия в Алеппо. Франция призвала Совет Безопасности ООН принять резолюцию по гуманитарной помощи и эвакуации жителей Алеппо читать на FT.com

Российские спецслужбы сыграли важную роль в наземном наступлении сирийских войск на Алеппо, рассказали эксперты. При этом Россия старается редко говорить об их присутствии в Сирии читать на WSJ.com

США заново открыли военный комплекс времен холодной войны в Нидерландах и начали поставлять туда танки. Таким образом США и НАТО хотят устрашить Россию читать на WSJ.com

Лидеры ЕС отчасти под давлением избранного президента США Дональда Трампа одобрили планы по повышению затрат на оборону читать на WSJ.com

Российские хакеры пытались взломать также компьютеры Национального комитета Республиканской партии США, но эти атаки были не такими настойчивыми, как на демократов, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Президент США Барак Обама пообещал принять меры в ответ на предполагаемые попытки России повлиять на исход американских выборов читать на FT.com

Россия и Япония в четверг договорились начать консультации по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Но это совсем не то, на что надеялись японцы в территориальном споре читать на FT.com

Точка зрения

Несмотря на экономический и демографический упадок, Россия стала оказывать огромное влияние на события в Европе, США и на Ближнем Востоке, пишет европейский редактор WSJ Стивен Фидлер читать на WSJ.com

Роберт Шримсли в сатирической колонке на FT написал вымышленный диалог Владимира Путина, изумленного тем, что многие издания признали персоной года Дональда Трампа, а не его, и Дмитрия Медведева, дающего ему советы по пиару читать на FT.com

Экономика

Япония в октябре стала крупнейшим держателем гособлигаций США, обойдя Китай. Последний активно продает их, чтобы поддержать юань читать на WSJ.com читать на FT.com

Главным претендентом на пост председателя Комитета экономических советников при президенте США является Лоуренс Кудлоу. Он был одним из сторонников Трампа в начале его компании, но позже критиковал его взгляды на торговлю и денежную политику читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в пятницу утром почти не изменились. Их росту препятствует ожидаемый рост добычи в Ливии читать на WSJ.com

Ливии и Нигерии из-за их внутренних проблем ОПЕК разрешила не участвовать в сокращении нефтедобычи. Но теперь эти страны готовятся нарастить добычу, и это может стать проверкой для международного соглашения читать на FT.com

Chesapeake Energy начала бурить гораздо более глубокие, чем обычно, скважины на сланцевых месторождениях в надежде сократить издержки за счет эффекта масштаба. У пионера сланцевого бума огромный долг, поэтому на фоне низких цен на нефть от успеха этой инициативы может зависеть его будущее читать на WSJ.com

Даррен Вудс приходит на пост гендиректора ExxonMobil, когда у той довольно стабильное положение. Однако рост ее бизнеса замедляется, поэтому перед Вудсом стоит дилемма: рискнуть ли, заключив какую-нибудь крупную сделку? читать на FT.com

Финансы

Приток инвестиций в фонды российских акций за последнюю неделю составил $451 млн, что стало максимумом с 2011 г. Спрос на российские облигации тоже вырос. Этому способствуют недавний рост цен на нефть и надежды инвесторов на улучшение отношений России и США после победы Трампа на выборах читать на FT.com

Японские банки предупредили, что им нужна определенность по Brexit, или они начнут перемещать некоторые операции в Европу через полгода, говорят знакомые с ситуацией люди читать на FT.com

Спрос на страховку от кибератак в США растет быстрее, чем на другие виды страховок. Этому способствуют громкие хакерские атаки, например на Yahoo читать на WSJ.com

Французская инвесткомпания Amundi на этой неделе заключила свою крупнейшую сделку: купила Pioneer Investments у UniCredit за 3,5 млрд евро. Гендиректор Amundi Ив Перрье мечтает с помощью этого превратить свою компанию в конкурента BlackRock читать на FT.com

Технологии

Сделка Verizon по поглощению Yahoo за $4,8 млрд рискует сорваться после того, как стало известно о второй масштабной кибератаке на последнюю. В том числе Verizon опасается, что люди перестанут доверять сервисам Yahoo и пользоваться ими читать на WSJ.com читать на FT.com

Акции Nintendo в пятницу утром подешевели на 5% на фоне недовольства геймеров запоздалым появлением игры Super Mario Run в App Store. В Японии она стала доступна только после полуночи читать на FT.com читать на WSJ.com

Прибыль Oracle снизилась на 7,5% в последнем квартале на фоне разочаровывающего роста выручки. Также в четверг стало известно, что согендиректор Oracle Сафра Катц вошла в команду консультантов Трампа читать на WSJ.com

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) договорилось сотрудничать с компанией ispace technologies над созданием отрасли по «добыче, транспортировке и использованию ресурсов Луны» читать на WSJ.com

Медиабизнес

21st Century Fox в четверг сделала официальное предложение о покупке за $14,6 млрд оставшихся 61% акций британской Sky, которые ей еще не принадлежат читать на WSJ.com читать на FT.com

В Македонии процветает индустрия фейковых новостей. В городке Велес зарегистрированы более 100 сайтов о политике США, заметки для которых пишут несколько тинейджеров, и они собирают миллионы кликов читать на FT.com

Facebook предпринимает попытки бороться с появлением фейковых новостей на своей платформе, хотя месяц назад Марк Цукерберг не хотел этого делать читать на WSJ.com читать на FT.com

У Apple и Spotify появляется новый конкурент на рынке музыкальных потоковых сервисов. Joox, принадлежащий китайской Tencent, расширяет свое присутствие в Юго-Восточной Азии и планирует выйти на индийский рынок читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Heineken приобретет за 305 млн фунтов 1900 пабов у фонда прямых инвестиций Patron Capital Advisers. Это позволит ему почти утроить число своих пабов в Великобритании читать на WSJ.com

Форма шоколадки KitKat больше не должна быть защищена товарным знаком в ЕС, решил в четверг суд читать на FT.com

В этом году из-за капризов календаря американцы начнут покупать подарки на Рождество позже обычного. Это создает как проблемы, так и возможности онлайн-ритейлерам и службам доставки читать на WSJ.com

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