Petropavlovsk больше не рассматривает покупку «Золота Камчатки»

Срок действия договоренностей Petropavlovsk со структурами Мусы Бажаева по купле-продаже компании «Амур золото» истекает 31 декабря, и структуры Бажаева сообщили Petropavlovsk, что не намерены его продлять.

«Ренова», крупнейший на данный момент акционер Petropavlovsk, могла стать третьей стороной в сделке и продать Petropavlovsk свою компанию «Золото Камчатки». Однако в пятницу Petropavlovsk сообщил, что больше не рассматривает сделку с «Золотом Камчатки».

Petropavlovsk объяснил, что намерен сосредоточиться на оптимизации действующих активов, максимизировать денежный поток от своих рудников в Амурской области (Покровский, Пионер, Маломыр и Албын), заниматься проектами по автоклаву (POX) и по подземной добыче.

В апреле Petropavlovsk сообщил, что договорился о приобретении компании «Амур золото» у структур Бажаева. Ожидалось, что общая сумма сделки составит $144 млн (не считая чистого долга «Амур золота» в размере $16 млн) и Petropavlovsk оплатит ее собственными акциями. В результате структуры М. Бажаева должны были получить 30,3% Petropavlovsk.

В начале декабря стало известно, что структуры Бажаева готовы пересмотреть договоренности и обменять «Амур золото» всего на 20% Petropavlovsk.

Однако продлять переговоры структуры Бажаева не стремятся.