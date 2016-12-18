В офисе группы «Яшма» в Москве прошел обыск – РБК

Следователи в пятницу, 16 декабря, провели обыск в московском офисе группы «Яшма» Игоря Мавлянова, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к компании. По его словам, поводом стало уголовное дело по заявлению партнера бизнесмена, с которым тот не может разрешить конфликт по девелоперским проектам группы.

Собеседник издания рассказал, что сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютерную технику и документацию. Обыск проводили представители второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Москве. Помимо офиса следователи обыскали квартиру бывшей жены Мавлянова, добавил источник.

Представитель Мавлянова подтвердил РБК информацию об обысках, но детали рассказывать отказался. Уголовное дело, в рамках которого проводились обыски, было возбуждено в апреле по заявлению партнера Мавлянова Бабека Гасанова.