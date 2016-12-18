Анонс «Ведомостей» на 19 декабря 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

снижение добычи нефти принесет российскому бюджету сотни миллиардов рублей дохода;

ЦБ отложил изменение ставки, а ФРС обещала поднять ее еще трижды;

политика Трампа может вернуть в США миллиарды долларов.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Россия помогла Ford вернуть свой бизнес к прибыльности в Европе, рассказал в интервью президент Ford of Europe, Middle East and Africa Джеймс Фарли

и статью на полосе «Комментарии»: экономическая программа Навального – пока даже не набросок, а, скорее, приглашение к разговору.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 15 декабря 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 14 декабря 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 13 декабря 2016 года
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