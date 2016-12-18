Анонс «Ведомостей» на 19 декабря 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

снижение добычи нефти принесет российскому бюджету сотни миллиардов рублей дохода;

ЦБ отложил изменение ставки, а ФРС обещала поднять ее еще трижды;

политика Трампа может вернуть в США миллиарды долларов.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Россия помогла Ford вернуть свой бизнес к прибыльности в Европе, рассказал в интервью президент Ford of Europe, Middle East and Africa Джеймс Фарли

и статью на полосе «Комментарии»: экономическая программа Навального – пока даже не набросок, а, скорее, приглашение к разговору.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».