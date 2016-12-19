«Новапорт» подал заявку на покупку порта Evraz в Находке

Совладелец «Новапорта» Роман Троценко подтвердил интерес к покупке портовых мощностей группы Evraz в Находке.

«Мы подали заявку на участие в конкурсе», – заявил он журналистам в Москве. Свою оценку пакета он называть не стал.

Источники газеты «Коммерсантъ» оценивали портовый актив Evraz в сумму свыше $260 млн, при этом, по словам источника газеты, на НМТП поступило около десятка заявок от российских, казахских и китайских компаний. Среди них экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин, экс-совладелец Evraz Александр Катунин, совладелец «Новапорта» Роман Троценко, группа «Сумма» Зиявудина Магомедова, «Кузбассразрезуголь», Global Ports, ГК «Дело» Сергея Шишкарева, компании из КНР и Казахстана, Evraz, чьи экспортные потоки обслуживает «Евраз НМТП.

АО «Евраз НМТП» на 100% принадлежит SPV-компании группы Evraz – «Сибметинвест». Выручка в 2015 г. выросла с 4,54 млрд до 5,94 млрд руб., чистая прибыль – с 1,9 млрд до 3,33 млрд руб.