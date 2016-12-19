Выручка группы «Газпром» может снизиться более чем на 10%, EBITDA – на 30% в 2016 году

«Газпром» по итогам 2016 г. ожидает снижения выручки в долларовом выражении на 10%, EBITDA – на 30% по сравнению с прошлым годом, при этом прибыль компании будет «достойной», сообщил зампредседателя правления компании Андрей Круглов в интервью журналу «Газпром».

«По итогам 2016 г., по нашим предварительным оценкам, выручка группы в долларовом выражении может снизиться более чем на 10%. Снижение EBITDA по отношению к 2015 г. в долларовом выражении может превысить 30%, а в рублевом – более 25%. Чистая прибыль группы по итогам 2016 г. из-за преобладания валютной задолженности в нашем кредитном портфеле будет в значительной степени зависеть от динамики курсовых разниц, размер которых будет определяться курсом рубля на последний рабочий день года», – отметил он.

По его мнению, значительное влияние также может оказать изменение оценочных резервов и ряд дополнительных поправок, осуществляемых при составлении отчетности по МСФО по итогам года. «В сложившихся условиях мы ожидаем достойный результат по итогам года, но давать более конкретные прогнозы пока преждевременно», – подчеркнул Круглов.