Бюджет недополучил 463 млрд рублей табачных акцизов в 2011–2015 годах – Росалкогольрегулирование

Бюджет России недополучил в 2011–2015 гг. 463 млрд руб. табачных акцизов, следует из материалов Росалкогольрегулирования к совещанию в Совете Федерации.

«Увеличивается расхождение между возможными (расчетными) суммами поступлений и фактически поступившими в бюджет. В результате в 2011–2015 гг. недоплачено 462,9 млрд руб.», – говорится в материалах.

В документах отмечается, что такая динамика происходит из-за политики повышения ставки акциза. Ведомство произвело расчет, исходя из количества выданных марок и ставок акциза. В 2015 г. было получено 379,1 млрд руб. акцизов, что на 159,5 млрд руб. меньше расчетной суммы.