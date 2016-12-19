Путин обменяется с представителями бизнеса мнениями о ситуации в экономике

Президент Владимир Путин сегодня проведет встречу с представителями российских деловых кругов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Речь идет о крупнейших работодателях, которые помимо вклада в национальную экономику, в том числе и в кризисных условиях, которые несут социальную ответственность, их предприятия составляют проценты от национальной экономики», – сказал он. Цель встречи – обменяться мнениями о ситуации в экономике и узнать их отношение к антикризисным мерам, добавил Песков.