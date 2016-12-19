Следствие предложило перевести Евгения Дода из-под стражи под домашний арест

Следствие просит изменить меру пресечения бывшему гендиректору «Русгидро» Евгению Доду на домашний арест, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

По ее словам, в суд «поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении обвиняемых Дода и [главного бухгалтера компании Дмитрия] Финкеля», рассмотрение ходатайства назначено на 21 декабря, передает «Интерфакс».

Как уточнил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, следствие решило смягчить обвиняемым меру пресечения после того, как ознакомилось с результатами экспертиз по делу. Также следователь учел, что Дод полностью возместил ущерб, отметил собеседник агентства.

Дод и Финкель обвиняются в растрате 73 млн руб. при начислении гендиректору премии за 2013 г. Сначала их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, затем в растрате. По версии следствия, после утверждения финансового отчета «Русгидро» обвиняемые изготовили и Дод лично подписал приказ «О специальном премировании членов правления ОАО "Русгидро" по итогам 2013 г.», согласно которому начислил самому себе специальную премию по итогам работы за 2013 г. в размере 353,21 млн руб., завысив размер премии более чем на 73 млн руб. Свою вину Дод не признает. В августе адвокат топ-менеджера Владимир Жеребенков сказал, что родственники Дода возместили корпорации причиненный ущерб в 73 млн руб.

В октябре сумма исковых требований к Доду выросла в несколько раз и составила 706 млн руб. Такая цифра содержится в иске самой «Русгидро», ее привел судья Артур Карпов.