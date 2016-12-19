«Газпром» утвердил инвестпрограмму на 2017 год в 911 млрд рублей

Совет директоров «Газпрома» на заседании в понедельник утвердил инвестиционную программу на 2017 г. (по финансированию) в размере 910,67 млрд руб., сообщила компания.

При этом на проекты капитального строительства предусмотрено 625,455 млрд руб., на приобретение в собственность ПАО «Газпром» внеоборотных активов - 0,125 млрд руб. Объем долгосрочных финансовых вложений - 285,09 млрд руб.

Ранее на протяжении многих лет программа заимствований концерна составляла 90 млрд руб.

Согласно бюджету «Газпрома» на 2017 г., размер внешних финансовых заимствований составит 288,26 млрд руб. Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств компании без дефицита, в полном объеме.

На 2016 г. инвестпрограмма «Газпрома» (по освоению) была запланирована в размере 842 млрд руб., а затем увеличена до 853,01 млрд руб.