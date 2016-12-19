Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 19 декабря 2016 года

Политика

В России государственные СМИ, музеи и даже видеоигры показывают населению, что только Москва может успешно разрешить конфликт в Сирии читать на WSJ.com

Совет безопасности ООН в воскресенье смог договориться о размещении наблюдателей за эвакуацией жителей и повстанцев из Алеппо читать на WSJ.com

Райнс Прибус, будущий руководитель администрации Дональда Трампа, заявил, что избранный президент сможет поверить в попытки России с помощью хакерских атак повлиять на исход президентских выборов, если ФБР и другие спецслужбы вместе представят доказательства читать на WSJ.com

Экономика

Рост цен на нефть помогает российской экономике, но нехватка реформ и инвестиций по-прежнему мешает ее устойчивому восстановлению читать на FT.com

Опрошенные FT экономисты сомневаются, что ФРС США повысит процентную ставку три раза в 2017 г. читать на FT.com

Компании из развивающихся стран все чаще делают займы в евро, а не в долларах. Это происходит на фоне роста спрэда между доходностями 10-летних гособлигаций США и Германии до максимума со времен падения Берлинской стены читать на FT.com

Рост доходностей гособлигаций Китая на прошлой неделе подчеркивает риски, связанные с попытками центробанка страны ужесточить краткосрочное кредитование читать на WSJ.com

Индустрия

Иран пригрозил потребовать компенсацию, если многомиллиардная сделка по покупке 80 самолетов Boeing будет сорвана после инаугурации Дональда Трампа читать на WSJ.com

Американская Standard Industries в воскресенье договорилась приобрести немецкого производителя крыш Braas Monier примерно за 1,1 млрд евро читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Volkswagen близок к тому, чтобы удовлетворить претензии владельцев автомобилей с трехлитровыми дизельными двигателями в США в связи с экологическим скандалом. Для этого концерну придется потратить еще около $1 млрд. Кроме того, поставщик комплектующих Bosch тоже может скоро договориться об урегулировании претензий в свой адрес читать на WSJ.com

Владельцы некоторых люксовых моделей BMW в США столкнутся с неожиданной проблемой в 2017 г. Их автомобили потеряют соединение с интернетом, потому что мобильный оператор AT&T устранит свои 2G-сети. Поэтому автовладельцам нужно будет обновить оборудование, если они не хотят лишиться интернета читать на WSJ.com

Nissan планирует начать продажи полуавтономных автомобилей в Европе в 2017 г., но до сих пор остается беспокойство по поводу безопасности такой технологии читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефть в понедельник утром немного подорожала благодаря надеждам инвесторов, что международное соглашение о сокращении добычи приведет к снижению ее запасов читать на WSJ.com

Денежный поток энергетических гигантов в 2017 г. может оказаться положительным впервые за три года, если нефть останется дороже $55 за баррель благодаря соглашению ОПЕК, говорится в докладе Wood Mackenzie читать на FT.com

BP вложит почти $1 млрд в газовое месторождение у северо-западного побережья Африки, несмотря на по-прежнему низкие цены на энергоресурсы читать на WSJ.com читать на FT.com

Ливия в воскресенье приостановила возобновление нефтедобычи на западе страны после того, как повстанцы пригрозили заблокировать поставки нефти оттуда читать на WSJ.com

Финансы

Украина национализирует Приватбанк, крупнейший коммерческий банк страны, который контролировал Игорь Коломойский. В его балансе дыра размером около $5,6 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com читать на FT.com

Отношение инвесторов к развивающимся рынкам в преддверии нового года лучше, чем 12 месяцев назад. Но остаются риски, связанные с перспективой повышения процентных ставок в США и протекционистскими обещаниями Трампа читать на FT.com

Финансовые регуляторы в Италии проверяют банк Intesa Sanpaolo на предмет соблюдения санкций в сделке по финансированию покупки доли в «Роснефти» читать на FT.com

Monte dei Paschi di Siena собирается в понедельник начать допэмиссию акций, чтобы избежать национализации читать на WSJ.com

В Индии вкладчики, желающие разместить на депозите $75 или более, теперь должны будут сперва ответить на вопросы банка. Это связано с кампанией властей по выводу из обращения крупных банкнот для борьбы с отмыванием денег и уклонением от налогов читать на FT.com

Крупнейшие банки Африки инвестируют миллиарды в цифровые технологии, чтобы привлечь клиентов и выделиться на фоне друг друга и мобильных платежных сервисов читать на WSJ.com

Канадский страховщик Fairfax приобретет швейцарскую Allied World за $4,9 млрд читать на WSJ.com

Технологии

Ирландия заявила, что Еврокомиссия превысила свои полномочия и неправильно разобралась в ее законодательстве, когда в августе потребовала от страны взыскать с Apple неуплаченные налоги на 13 млрд евро. Полную версию своего решения ЕК должна опубликовать на этой неделе, а Дублин намерен подать апелляцию читать на WSJ.com читать на FT.com

Vodafone ведет переговоры с европейскими регуляторами о том, чтобы использовать свои сети для отслеживания дронов читать на FT.com

SoftBank выпустила робота Pepper еще в 2014 г., и некоторые компании используют его для обслуживания клиентов. Теперь SoftBank надеется начать зарабатывать на продажах Pepper читать на FT.com

Uber на прошлой неделе начала тестировать самоуправляемые автомобили в Калифорнии, несмотря на несогласие регуляторов. Компания уже привыкла спорить с ними из-за сервиса по вызову водителей, но в этом случае ставки для нее могут быть выше читать на WSJ.com

Точка зрения

Нынешний год близится к завершению, и сейчас пять из семи самых дорогих в мире компаний – технологические. Это помогает объяснить, почему 2016 г. был тяжелым для многих из этих компаний, пишет колумнист WSJ Кристофер Мимс читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Amazon хочет разработать или приобрести похожее на Uber приложение, позволяющее бронировать и отслеживать грузовики для перевозки товаров. Amazon намерена конкурировать с компаниями из этого сектора читать на WSJ.com

Американская Impax Laboratories продает стандартное лекарство от глистов более чем за $800. В Великобритании его эквивалент стоит 3,5 фунта. Это еще один пример того, как фармацевтические компании завышают цены на лекарства в США читать на FT.com

Недвижимость

Рост цен на недвижимость в крупных китайских городах почти прекратился в ноябре. Похоже, что принятые правительством меры для охлаждения рынка приносят плоды читать на FT.com

Менеджмент

Гендиректор Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, номинированный на пост госсекретаря США, был активным бойскаутом, а во взрослом возрасте – президентом бойскаутского движения и считает важными нематериальные виды вознаграждения в бизнесе. Ряд других компаний тоже используют а-ля значки и медали для поощрения сотрудников читать на FT.com

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