Банк России включил облигации «Роснефти» на 600 млрд рублей в ломбардный список

Банк России включил облигации «Роснефти», размещенные в декабре 2016 г., в ломбардный список, говорится в сообщении регулятора.

Речь идет о выпуске облигаций компании, имеющем идентификационный номер 4B02-01-00122-A-001P.

Включение в ломбардный список ЦБ позволяет привлекать рефинансирование в ЦБ в рамках сделок репо под залог облигаций.

«Роснефть» 7 декабря полностью разместила биржевые облигации объемом 600 млрд руб. Состоявшееся размещение участники рынка называли нерыночной, клубной сделкой.