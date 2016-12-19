Банк России включил облигации «Роснефти» на 600 млрд рублей в ломбардный список
Банк России включил облигации «Роснефти», размещенные в декабре 2016 г., в ломбардный список, говорится в сообщении регулятора.
Речь идет о выпуске облигаций компании, имеющем идентификационный номер 4B02-01-00122-A-001P.
Включение в ломбардный список ЦБ позволяет привлекать рефинансирование в ЦБ в рамках сделок репо под залог облигаций.
«Роснефть» 7 декабря полностью разместила биржевые облигации объемом 600 млрд руб. Состоявшееся размещение участники рынка называли нерыночной, клубной сделкой.