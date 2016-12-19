ФАС может предписать «Сафмару» закрыть магазины в регионах при покупке «М.видео»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует долю «Сафмара» на рынках ритейла в регионах и может предписать ей продать часть магазинов в качестве условия для покупки «М.видео». Об этом журналистам сказал замруководителя ФАС Андрей Цыганов в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

По итогам сделок доля «Сафмара» на российском ритейл-рынке может составить 30-35%, учитывая интернет-торговлю, пояснил Цыганов. «(При анализе рынка) надо учитывать, что люди везут из-за пределов России ту товарную номенклатуру, которой торгуют эти компании», - отметил он.

В то же время, вероятно, следует рассматривать не только федеральный рынок, но и местные рынки, считает Цыганов. «Я не думаю, что человек, купив холодильник в магазине в Москве, будет тащить его куда-нибудь в Краснодар или Петропавловск-Камчатский. Поэтому, не знаю, как по мелкой, но по крупной бытовой технике, на мой взгляд, мы должны учитывать вот этот вопрос. И возможно, рынки окажутся не федеральными, а локальными», - пояснил он. В этом случае придется делать отдельные расчеты для локальных рынков, чтобы оценить долю «Сафмара» на них. «Если она будет существенно превышать те пороговые значения, которые установлены российским законодательством, если мы увидим, что это может ограничить конкуренцию, привести к росту цен, иному ущемлению потребителей электроники, то мы будем вынуждены давать предписание», - отметил он.

Цыганов пояснил, что "решение о предписании - работа, которая занимает определенное время". "У нас стандартный срок для рассмотрения - месяц, мы можем, если есть угроза для конкуренции, добавить еще", - уточнил он.

14 декабря основные владельцы крупнейшего российского продавца бытовой техники и электроники, «М.видео», – Александр Тынкован, основатель и президент «М.видео», Павел Бреев и Михаил Тынкован – сообщили о продаже всех своих акций группе «Сафмар». «Сафмар» подконтролен семье Гуцериевых и Микаила Шишханова. В этот же день ФАС получила ходатайство «Сафмара», детали которого не раскрывались.

«Сафмар» приобретет 100% инвестиционной компании, принадлежащей Тынковану и его партнерам, она владеет 57,7% акций ПАО «М.видео». Одна акция оценена для сделки в $7, за пакет Тынкована и партнеров «Сафмар» может заплатить около $726 млн.Обязательное условие сделки – добровольная оферта «Сафмара» миноритариям «М.видео», цена выкупа акции будет та же – $7. 100% акций ритейлера, исходя из такой цены, могут стоить $1,26 млрд.

До этого структуры Гуцериева купили другую крупную сеть бытовой техники и электроники – «Эльдорадо». Структура «Сафмара» также бенефициар «Техносилы», еще одной крупной сети.