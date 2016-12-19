Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение по «Турецкому потоку»

Правительство России внесло в понедельник, 19 декабря, на ратификацию в Госдуму российско-турецкое соглашение по проекту газопровода «Турецкий поток».

«Цель Соглашения - создание благоприятной, прозрачной и стабильной нормативно-правовой базы, включая налоговый и таможенный режим, для проектирования, строительства и эксплуатации газопроводной системы, создаваемой для обеспечения поставок российского газа в Турцию и для транзитной транспортировки российского газа через неё в сопредельные ей государства», - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Соглашение было подписано в Стамбуле 10 октября 2016 г. и одобрено на заседании правительства России 15 декабря.