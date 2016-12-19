«Газпром нефть» раскрыла план снижения добычи

«Газпром нефть» пока планирует сократить добычу в первом полугодии на 2,7% к среднесуточной добыче октября, сообщил гендиректор компании Александр Дюков в интервью телеканалу «Россия 24». «Планируем сократить объем добычи примерно на 2,7% к среднесуточной добыче октября», - сказал он.

Дюков снова допустил возможность договора с другими компаниями о квотах на сокращение добычи нефти, но предложил дождаться 1 января.

На минувшей неделе Дюков говорил, что «Газпром нефть» надеется договориться с другими нефтедобывающими компаниями России, чтобы сократить добычу меньше пропорционального уровня. «Если не договоримся, значит нам, как и всем, придется сокращать добычу пропорционально», - уточнил он.

Сегодня президент «Лукойла» Вагит Алекперов сказал, что ни «Газпром нефть», ни другие нефтяные компании не просили его дополнительно снизить добычу в первом полугодии 2017 г. Однако Алекперов не исключил перераспределения квот на добычу. «Если будет у кого-то естественно более резкое падение, опережающее ограничение по квотам, конечно, это можно перераспределить своим коллегам. Такой механизм должен быть, потому что квота распространяется в целом на Россию, а не на отдельно взятые компании», - сказал президент «Лукойла».