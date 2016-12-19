У компании «Т плюс» появился президент

Совет директоров компании «Т плюс» принял решение ввести должность президента компании, им назначен Андрей Вагнер, ранее занимавший должность первого замгендиректора компании, говорится в сообщении «Т плюса». Должность президента наделяется функциями единого исполнительного органа, отмечается в сообщении, вопрос о соответствующем изменении в уставе будет рассмотрен на очередном собрании акционеров «Т плюса».

Функции исполняющего обязанности гендиректора компании перешли к замгендиректора по корпоративному управлению Кириллу Александрову. Решение было принято на заседании совета директоров 15 декабря.

«Появление президента во главе управленческой команды «Т плюс» отвечает потребностям по управлению активами в условиях новой структуры, сформированной в результате консолидации», - говорится в сообщении «Т плюса». Введение второго единоличного исполнительного органа позволит дополнительно минимизировать управленческие риски, подчеркивается в сообщении.