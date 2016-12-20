«Норникель» направит $1,1 млрд на дивиденды за 9 месяцев

Акционеры «Норильского никеля» на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 г. в размере 444,25 руб. на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении ГМК.

Общая сумма выплат составит 70,3 млрд руб. (около $1,1 млрд).

Реестр акционеров на получение дивидендов закрывается 28 декабря.

В прошлом году «Норникель» выплачивал дивиденды трижды: за полугодие (на момент объявления – рублевый эквивалент $800 млн), 9 месяцев ($800 млн) и финальные ($548 млн). Тогда дивидендная политика «Норникеля» предусматривала выплату 50% EBITDA, но не менее $2 млрд в год.

В апреле этого года «Норникель» изменил дивидендную политику.

Размер дивидендов теперь рассчитывается исходя из коэффициента чистый долг/EBITDA: если он менее 1,8х, то дивиденды составят 60% EBITDA, более 2,2х – 30% EBITDA. Если уровень чистого долга к EBITDA между 1,8х и 2,2х, доля EBITDA в диапазоне 30% и 60% будет рассчитываться обратно пропорционально. Дивиденды теперь выплачиваются дважды – промежуточные за 9 месяцев и финальные.

«Интеррос» Владимира Потанина владеет 30,3% акций «Норникеля», Rusal – 27,8%. Доля Millhouse – 6,3% акций, «Металлоинвеста» – 3,2%.