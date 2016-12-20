Intesa оценивает возможность участия в сделке по акциям «Роснефти» – FT

Итальянский банк IntesaSanpaolo пока продолжает изучать возможность участия в финансировании покупки акций «Роснефти» консорциумом в составе Glencore и Катарского суверенного фонда, пишет Financial Times.

Банк, согласно его заявлению, не знает о каком-либо расследовании в отношении сделки итальянских или европейских властей, и его участие в ней предполагает полное соблюдение режима санкций, введенных в отношении России.

В то же время источники FT сообщили, что итальянский финансовый регулятор изучает, соответствует ли финансирование сделки санкционному режиму.

Предполагается, что Intesa выступит главой пула банков, который предоставляет кредит для финансирования покупки 19,5% акций «Роснефти».

Glencore и катарский фонд инвестируют в рамках сделки только 2,8 млрд евро, а остальное, т. е. около 7 млрд евро, дают банки. Другие участники финансирования помимо Intesa официально не раскрывались.