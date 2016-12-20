Россия может обойтись без молочных интервенций в 2017 году – Минсельхоз

Молочная отрасль России к концу этого года набрала удовлетворительные темпы развития, так что в 2017 г. страна может обойтись без молочных интервенций, заявил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Мы завершаем год с очень глубокой проработкой с Росрезервом, и мы не исключаем, что наша совместная работа в следующем году позволит эффективно использовать меры господдержки и, может, мы обойдемся без интервенций», – сказал он.