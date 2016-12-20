Центробанк Норвегии снизил долю в группе «Черкизово» до 4,89%

Центральный банк Норвегии сократил долю в российской группе «Черкизово» до 4,89% с 5,7%. Это передает «Прайм» со ссылкой на сообщение компании. У ЦБ Норвегии Norges Bank стало в результате 2,149 млн акций группы, это составляет 4,89% акционерного капитала и голосующих прав в компании, следует из пресс-релизе.

Группа «Черкизово» входит в тройку лидеров на российских рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем комбикормов. Основатель группы Игорь Бабаев и его семья контролируют 65% акционерного капитала компании, 35% находится в свободном обращении.