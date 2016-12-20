Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 20 декабря 2016 года

Политика

Посол России в Турции Андрей Карлов в понедельник был убит на выставке в Анкаре. В него стрелял бывший турецкий полицейский, который выкрикивал, что это связано с конфликтом в Сирии читать на WSJ.com читать на FT.com

Россия и Турция заявили, что их сближение продолжится, несмотря на убийство российского посла в Анкаре, и пообещали «бороться с терроризмом более решительно» читать на FT.com

Послы НАТО в понедельник одобрили предложение Финляндии провести с Россией переговоры о разработке новых мер воздушной безопасности на Балтике. Это может быть признаком улучшения отношений альянса с Москвой читать на WSJ.com

«Единая Россия» подписала соглашение о сотрудничестве с антииммигрантской Австрийской партией свободы. Это свидетельствует о попытках Москвы наладить отношения с правыми партиями и евроскептиками в Европе читать на WSJ.com

Канцлер Германии Ангела Меркель признала терактом наезд грузовика на людей на рождественской ярмарке в Берлине, в результате которого погибли 12 человек. В его совершении подозревается пакистанец, который мог просить убежища в Германии читать на WSJ.com читать на FT.com

Дональд Трамп заручился достаточным количеством голосов выборщиков, чтобы стать президентом США читать на WSJ.com

Трамп номинировал миллиардера Винсента Виолу, бывшего военного и сооснователя трейдинговой фирмы Virtu Financial, на пост министра армии США читать на WSJ.com

Генерал ВВС США Крис Богдан не согласился с заявлением Трампа, что стоимость разработки новых истребителей F-35 вышла из-под контроля. По его словам, эту проблему во многом удалось решить еще в 2011 г. читать на WSJ.com

Точка зрения

Уже прошло 25 лет с распада СССР. Для многих тогда это казалось логичным концом послевоенного порядка наряду с падением Берлинской стены, за которым последовал период движения к либерализации и глобализации. Но теперь, похоже, происходит обратное: Россия при Владимире Путине увеличивает свое влияние в мире, а на Западе наблюдается рост популизма, Brexit и Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, пишет колумнист FT Фредерик Штудеманн читать на FT.com

Экономика

Промышленное производство в США в последнее время и так росло, возвращаясь на докризисный уровень, – еще до того, как Дональд Трамп начал делать что-либо для выполнения своих обещаний по его возрождению. Однако рабочих, особенно низкоквалифицированных, на заводах не прибавляется, так как там теперь стоит высокотехнологическое оборудование читать на WSJ.com

МВФ выразил доверие своему директору-распорядителю Кристин Лагард после того, как в понедельник французский суд признал ее виновной в халатности на посту министра финансов при рассмотрении дела Бернара Тапи читать на WSJ.com читать на FT.com

Банк Японии не стал менять денежную политику и улучшил прогноз роста экономики страны на 2017 г. читать на FT.com читать на WSJ.com

Индустрия

Немецкая Linde и американская Praxair договорились о слиянии, в результате которого будет создан крупнейший в мире производитель промышленного газа стоимостью около $67 млрд читать на WSJ.com

Горнодобывающий магнат Бени Штейнмец в понедельник был арестован в Израиле по обвинениям в подкупе чиновников в Гвинее для получения доступа к залежам железной руды читать на WSJ.com

Израильская полиция задержала второго подозреваемого в ходе международного антикоррупционного расследования в Гвинее читать на WSJ.com

Автомобили

Volvo Cars привлекла более $500 млн путем эмиссии конвертируемых акций. Это произошло впервые за то время, что компания принадлежит китайской Geely, и подтверждает слухи о ее намерении вернуться на фондовый рынок читать на FT.com

В понедельник был опубликован черновой доклад членов Европарламента, в котором они обвиняют европейских регуляторов, что те не обнаружили занижение уровня вредных выбросов во время лабораторных тестов дизельных автомобилей Volkswagen читать на FT.com

Volkswagen заплатит до $1,6 млрд для урегулирования в Канаде коллективного иска автовладельцев в связи с «дизельгейтом» читать на FT.com

General Motors уменьшит объемы производства на нескольких заводах в США и сократит около 1300 рабочих на заводе в Детройте на фоне ослабления спроса на автомобили читать на WSJ.com

Энергоресурсы

BP заключила ряд сделок в последние недели, которые свидетельствуют о ее желании снова расти. Последние шесть лет компания сокращала свой бизнес после аварии на платформе Deepwater Horizon читать на WSJ.com

Изабель душ Сантуш, дочь президента Анголы и руководитель нефтяной госкомпании Sonangol, в интервью FT рассказала о планах реструктурировать бизнес компании читать на FT.com

Финансы

Итальянское правительство хочет выделить до 20 млрд евро на помощь наиболее проблемным банкам страны. Оно попросило парламент одобрить этот шаг к концу недели читать на FT.com

Euronext ведет переговоры с London Stock Exchange Group о покупке ее французского клирингового подразделения. Это поможет LSE получить одобрение регуляторов для слияния c Deutsche Borse читать на WSJ.com читать на FT.com

Lloyds Banking Group приобретет за 1,9 млрд фунтов MBNA, занимающееся кредитными картами подразделение Bank of America. Lloyds планирует расширить свой бизнес потребительского финансирования читать на WSJ.com читать на FT.com

Топ-менеджеры хедж-фонда Platinum Partners были арестованы по обвинениям в создании пирамиды и обмане инвесторов на $1 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Федеральные прокуроры США обвиняют агента ФБР в том, что он раскрывал WSJ и The New York Times важную информацию о расследовании инсайдерской торговли в отношении профессионального ставочника Уильяма Уолтерса читать на WSJ.com

Технологии

Apple в понедельник подала апелляцию на требование Еврокомиссии взыскать с компании в пользу Ирландии неуплаченные налоги на 13 млрд евро. Брюссель считает полученные компанией налоговые льготы незаконными читать на WSJ.com

Apple обсуждает с правительством Индии возможность производства своих гаджетов в стране, рассказали местные чиновники. Компания хочет с помощью этого увеличить продажи в стране читать на WSJ.com

Японская SoftBank инвестирует $1 млрд в американский стартап OneWeb, который с помощью сотен спутников хочет обеспечивать интернет-соединение в сельской местности и развивающихся странах. Теперь OneWeb оценивается примерно в $2,5 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Еврокомиссия обвинила Facebook в том, что компания предоставила «вводящую в заблуждение информацию» во время покупки мессенджера WhatsApp в 2014 г. Компании может грозить штраф до $125 млн читать на WSJ.com

BlackBerry в понедельник объявила о планах инвестировать около $76 млн в программное обеспечение для самоуправляемых автомобилей читать на WSJ.com

В Великобритании в последние годы ведутся разговоры о том, что стране необходимо стать мировым лидером в создании 5G-сетей. Но некоторые эксперты сомневаются в спросе на такой быстрый интернет и предупреждают, что есть риск инвестировать миллиарды в никому не нужную технологию читать на FT.com

Две правозащитные организации просят американских регуляторов рассмотреть изменения в политике конфиденциальности Google, сделанные в июне. Они против того, чтобы Google объединяла данные о посещенных пользователями сайтах и их поисковых запросах читать на WSJ.com

В США специальный комитет порекомендовал конгрессу принять новый закон для создания национальных стандартов использования полицией технологии, позволяющей отслеживать мобильные устройства читать на WSJ.com

Медиабизнес

Французская Vivendi заявила, что готова увеличить свою долю в итальянской Mediaset до 30%. Ее действия вызывают негодование у семьи Сильвио Берлускони, контролирующей Mediaset читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Рождество — это всегда самое загруженное время для Amazon, но в этом году компания будет доставлять посылки еще и с помощью нового флота зафрахтованных самолетов. С их помощью онлайн-ритейлер намерен усовершенствовать и больше контролировать свою логистику читать на FT.com

Убытки Uber в III квартале превысили $800 млн, несмотря на уход с китайского рынка. Расходы компании по-прежнему большие из-за конкуренции с Lyft и инвестиций в новые инициативы читать на FT.com

Danone в понедельник снизила прогноз продаж на 2016 г. из-за проблем на европейских рынках и не совсем удачного перезапуска Activia читать на FT.com

Менеджмент

Находящийся уже во многих странах аттракцион KidZania позволяет детям с помощью ролевых игр попробовать себя во взрослых профессиях, например пилота, пожарного или врача. Кроме того, KidZania устраивает подобные мероприятия и для взрослых. Оказывается, что довольно много людей готовы платить за возможность попробовать работу своей мечты читать на FT.com

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