«Нафтогаз» резко увеличил чистую прибыль за счет транзита газа

НАК «Нафтогаз Украины» в январе-сентябре 2016 г. увеличил чистую прибыль в 109 раз, или на 25 млрд 287,114 млн гривен по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 25 млрд 520,784 млн гривен (около $967 млн по текущему курсу), говорится в аудированной отчетности компании.

В частности, прибыль от транзита газа достигла 19,8 млрд грн (78% чистой прибыли), от оптовой торговли газом - 4,7 млрд грн (более 18%).

Чистый доход НАК от реализации продукции вырос на 28,9% (на 21 млрд 445,056 млн грн) - до 95 млрд 574,303 млн грн, валовая прибыль - в 2,5 раза (на 20 млрд 15,545 млн грн), до 33 млрд 694,924 млн грн.

По данным пресс-службы компании, затраты на начисление резерва по сомнительным долгам составили 1,7 млрд грн.

Украина в январе-сентябре 2016 г. увеличила транзит природного газа в Европу и Молдавию на 17,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2015 г. - до 56 млрд 976,8 млн куб. м.