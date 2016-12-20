Саудовская Аравия сократила добычу и экспорт нефти в октябре

По данным Joint Organization Data Initiative (JODI), Саудовская Аравия в октябре сократила добычу и экспорт нефти относительно сентября. Производство составило 10,625 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 10,65 млн б/с в сентябре. В октябре прошлого года страна добывала 10,276 млн б/с.

Саудовская Аравия в октябре этого года снизила экспорт нефти до 7,636 млн б/с против 7,812 млн б/с в сентябре. Год назад экспорт составлял 7,364 млн б/с.

Добыча нефти в Ираке в октябре составляла 4,776 млн б/с по сравнению с 4,774 млн б/с месяцем ранее, экспорт повысился до 3,384 млн б/с с 3,276 млн б/с, сообщает JODI. Добыча в Иране в позапрошлом месяце составляла 3,98 млн б/с против 3,71 млн б/с в сентябре, экспорт - 2,33 млн б/с по сравнению с 2,15 млн б/с.

Производство нефти в Венесуэле продолжает находиться близко к минимуму с 2003 г.: в октябре оно равнялось 2,316 млн б/с по сравнению с 2,334 млн б/с в предыдущий месяц.

Во вторник 20 декабря по состоянию на 19.00 мск котировки нефти Brent оставались на уровне выше $55 за баррель - $55,8.