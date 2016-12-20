Анонс «Ведомостей» на 21 декабря 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

от шести до восьми окладов можно получить с компании при увольнении;

новые бренды смартфонов завоевывают российский рынок;

в бизнес-школах стали преподавать азы работы с искусственным интеллектом и big data.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Владимир Потанин рассказал в интервью о стратегии компании и разговорах игроков Ночной хоккейной лиги

и статью на полосе «Комментарии»: почти все частные вузы оказались под угрозой.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».