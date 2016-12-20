Анонс «Ведомостей» на 21 декабря 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
от шести до восьми окладов можно получить с компании при увольнении;
новые бренды смартфонов завоевывают российский рынок;
в бизнес-школах стали преподавать азы работы с искусственным интеллектом и big data.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Владимир Потанин рассказал в интервью о стратегии компании и разговорах игроков Ночной хоккейной лиги
и статью на полосе «Комментарии»: почти все частные вузы оказались под угрозой.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».