"Лукойл" просит расширить льготы по пошлине для Пякяхинского месторождения

Структура «Лукойла» «Лукойл-Западная Сибирь» попросила Минэнерго применить особую формулу расчета ставки экспортной пошлины на нефть с Пякяхинского месторождения, пишет газета «Коммерсант».

По словам источников газеты, вместо предусмотренных схемой разработки 50 скважин компания пробурила 87 скважин. Опережение в компании объяснили запуском прокачки по нефтепроводу Заполярье - Пурпе и необходимостью выполнять условия договора с «Транснефтью» по объемам транспортировки.

Однако Минэнерго не посчитало веским доводом необходимость наращивать поставки в Заполярье - Пурпе, сообщил изданию источник. В министерстве отказались признавать экономически обоснованными понесенные фактические затраты на бурение дополнительных 37 скважин и не стали учитывать их при определении объемов нефти, на которые будет распространяться льготная ставка пошлины.

Объем поставленной нефти для особой формулы пошлины Минэнерго оценивает в 400 000 т, в то время как с учетом всех пробуренных скважин он достиг бы 3 млн т. В Минэнерго ситуацию комментировать не стали.

«Лукойл» с этим решением не согласен: по данным издания, тему предоставления льготы на всю фактически добытую нефть с Пякяхинского месторождения в конце прошлой недели президент компании Вагит Алекперов поднимал на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Компания просила поручить Минэнерго проработать возможность учесть расходы на бурение при определении льготных объемов, пишет газета. В «Лукойле» ситуацию не комментируют.

Запасы Пякяхинского месторождения по С1+С2 оцениваются в 86 млн т нефти и конденсата и 253 млрд куб. м газа, план добычи на 2017 г. - 1,5 млн т нефти и 3 млрд куб. м газа.