Halliburton может купить нефтесервисную группу «Новомет» – «Коммерсантъ»

Американская Halliburton собирается купить 100% пермской нефтесервисной и машиностроительной группы «Новомет», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли и источник в правительстве. Ходатайство о сделке в ФАС еще не подавалось, одобряет ли сделку правительственная комиссия по иностранным инвестициям, источники газеты не знают. Вчера в «Роснано», которому принадлежит 30,76% «Новомета», и в самом «Новомете» отказались от комментариев, в Halliburton на запрос издания не ответили.

Американская компания заинтересовалась «Новометом», который специализируется на оборудовании для добычи, поскольку основной тренд сейчас в отрасли — вкладываться в добычу, «чтобы быстрее отбить инвестиции», считают источники газеты на нефтесервисном рынке. До этого Halliburton больше ориентировалась на сейсмику и геологоразведку, но инвестиции в этом сегменте упали в связи с низкими ценами на нефть. Источник издания в отрасли считает интерес Halliburton к новым активам «удивительным», поскольку компанию сильно затронул отраслевой кризис, а срыв ее сделки с Baker Hughes в 2016 г. привел к выплатам компенсации в $3,5 млрд. Возможно, за счет удобного расположения предприятий «Новомета» Halliburton намерена привлечь клиентов в Волго-Уральском регионе, например «Лукойл», предполагает еще один источник «Коммерсанта».

Летом «Роснано» выставило на продажу свой пакет в «Новомете», объясняя желание выйти из проекта «достижением показателей по выручке», напоминает газета. Конкурс по продаже пакета неоднократно переносился, а минимальная цена с тех пор выросла с 7,5 млрд руб. до 9,9 млрд руб.

Основным профилем «Новомета» является производство оборудования для добычи нефти, напоминает «Коммерсантъ». Компания имеет представительства в США, Канаде, ряде стран Африки, Азии и Южной Америки, в России ее клиентами являются крупнейшие нефтегазовые компании. Контрольный пакет «Новомета» принадлежит менеджменту компании, 30,76% у «Роснано», миноритарные доли — у фондов Baring Vostok и Russia Partners (в Baring Vostok ситуацию не комментируют).