Новак: Добыча природного и попутного газа в России в 2016 году вырастет до 637 млрд кубов

Добыча природного и попутного нефтяного газа в России в текущем году вырастет на 1,5 млрд куб. м до 637 млрд куб., рассказал в среду министр энергетики Александр Новак.

«Добыча природного и попутного газа составит 637 млрд куб. м - на 1,5 млрд выше, чем в 2015 г. Но это консервативно, возможно, будет больше», - сообщил глава Минэнерго, говоря об ожидаемых результатах работы в 2016 г.

«Уровень газификации вырастет на 0,6% до 66,8%», - подчеркнул Новак.